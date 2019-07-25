Профилактическая кампания среди дачников Петербурга охватила более 500 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Петербургские медицинские выездные бригады с начала июня провели профилактические осмотры 500 жителей города, проводящих лето на дачных и садовых участках Ленинградской области. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС в Петербурге сообщил директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

"Совокупно более 500 человек к нам обратились с вопросами о профилактике и оценке состояния своего здоровья. В центрах здоровья совокупно 339 человек прошли все станции, которые включают измерения артериального и внутриглазного давления, экспресс-метод оценки уровня глюкозы и ряд других показателей", - сказал Ченцов.

Проект по бесплатному медицинскому обследованию для петербуржцев в начале лета во всех садовых товариществах Ленинградской области запустил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. По оценкам властей, летний период на дачах за пределами города проводят порядка 1 млн пенсионеров и порядка 550 тыс. детей.

Выездные диагностические бригады, в которые входят врачи-специалисты петербургских клиник, проводят бесплатные осмотры всех желающих по выходным дням. Дачники могут проконсультироваться у стоматолога, онколога-дерматолога, кардиолога, а также сделать флюорографию.

По словам Ченцова, у половины обследованных выявили избыточную массу тела, каждый десятый страдает от повышенного уровня сахара в крови и повышенного глазного давления. У четверти граждан врачи диагностировали повышенное артериальное давление, причем каждый второй пациент не знал о существующих у него проблемах.

Забота о здоровье

Как отметил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, задача познакомить пациентов с имеющимися факторами риска, состоянием их организма, соответствует новому направлению, в котором развивается система медицинской помощи в городе.

"Смысл организаций школ здоровья - познакомить пациентов с теми факторами риска, которые приводят к возникновению хронических и специфических заболеваний, познакомить с методами оказания первичной медицинской помощи, с методами профилактики возникновения обострений, повысить латентность к проводимой терапии и заинтересовать людей в ведении здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками", - пояснил Лисовец.

Развитие медицинской помощи за городом

Пока эксперты не знают, сколько человек повторно обратились к специалистам в больницы и поликлиники по своей прописке после рекомендаций выездных бригад. В то же время власти города продолжат повышать уровень медицинской доступности в садовых и дачных товариществах.

По словам начальника управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрея Ляха, в густонаселенных СНТ планируется создать несколько коек для дневного стационара. По его словам, на практике это уже существует, но необходимые условия еще не созданы. Не исключено, что ряд врачебных лабораторий перейдет на круглогодичный режим работы.

"Мы исходим из потребностей людей. На сегодняшний день мы наблюдаем, что многие семьи проживают здесь круглогодично. С увеличением числа людей, проживающих на территории крупных массивов, мы будем рассматривать возможность круглогодичного обслуживания в садоводствах", - сказал Лях.