{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Астрахани и полиция проверят сообщение о засыпанной кусками надгробий дороге

Начальник управления информационной политики города Владислав Зубанов заявил, что виновные будут наказаны
' Астрахань FM/YouTube'

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Астрахани начали служебное расследование после появления сообщения в местных СМИ о засыпанной кусками надгробных плит и венков дороге на одной из улиц города. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник управления информационной политики города Владислав Зубанов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что местные жители пожаловались районным властям на неасфальтированную дорогу по улице Тургенева. После этого дорогу засыпали, как говорят жители, фрагментами надгробий, могильных оград, цветов и венков. К опубликованному сообщению также была приложена видеозапись.

"По данному сообщению в СМИ проводится служебная проверка, будем выяснять, кто проводил данные работы, также опросим людей. Если данная информация будет подтверждена, то виновные понесут соответствующее наказание", - сказал Зубанов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, проверку по данному факту проведет и полиция. Полицейские осмотрят улицу и выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияАстраханская область
Зюганов подчеркнул необходимость соблюдать закон при организации любых акций протеста
Лидер КПРФ заявил, что "попытки идти на штурмы кроме вандализма ничего не приносят"
Читать полностью