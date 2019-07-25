Власти Астрахани и полиция проверят сообщение о засыпанной кусками надгробий дороге

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Астрахани начали служебное расследование после появления сообщения в местных СМИ о засыпанной кусками надгробных плит и венков дороге на одной из улиц города. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник управления информационной политики города Владислав Зубанов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что местные жители пожаловались районным властям на неасфальтированную дорогу по улице Тургенева. После этого дорогу засыпали, как говорят жители, фрагментами надгробий, могильных оград, цветов и венков. К опубликованному сообщению также была приложена видеозапись.

"По данному сообщению в СМИ проводится служебная проверка, будем выяснять, кто проводил данные работы, также опросим людей. Если данная информация будет подтверждена, то виновные понесут соответствующее наказание", - сказал Зубанов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, проверку по данному факту проведет и полиция. Полицейские осмотрят улицу и выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.