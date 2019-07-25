Медведев объяснил объемы отчетности педагогов "кучей обращений от разных умников"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" призвал сократить объем информации, которую разные структуры запрашивают у образовательных учреждений. Об этом он заявил на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

"Это зачастую ведь не злокозненные действия Министерства просвещения <...>, это куча обращений от разных умников самых-самых разных сортов", - сказал премьер, объясняя причину сохраняющегося большого объема отчетности, которую вынуждены предоставлять образовательные учреждения. Среди авторов таких запросов Медведев назвал органы управления, компетенция которых как-то связана со школами, а также правоохранительные органы.

"Все пишут и требуют обязательно личного ответа, - добавил он. - Надо с этим бороться". "В конце концов 90% того, что запрашивается, может висеть на сайте [школы]", - пояснил председатель партии. "Путь сами заходят и смотрят, а если уж чего-то не обнаружили, тогда пусть и делают запрос", - потребовал он.

Глава кабмина отметил, что власти продолжат заниматься вопросами зарплат в сфере образования, так как средние цифры по региону не всегда отражают положение дел в конкретных учреждениях.

По его словам, важнейшим направлением в сфере культуры является развитие сельских клубов, тем более, что это вызывает положительные отклики у людей. Отвечая на прозвучавшие на заседании жалобы на невысокий статус детских школ искусств, Медведев подчеркнул, что для унификации правового положения учреждений дополнительного образования необходимо поработать над учредительными документами этих организаций, "чтобы не было такого, что их права и возможности очень сильно различаются". Председатель партии не исключил, что для решения этой проблемы могут потребоваться и законодательные изменения.