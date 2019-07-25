СМИ: в Китае приемную мать 118 детей приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Народный суд города Уань (провинция Хэбэй, Северный Китай) приговорил к 20 годам тюремного заключения китаянку по имени Ли Янься, которая в течение 22 лет усыновила 118 детей. Как сообщило в четверг Центральное телевидение КНР со ссылкой на решение суда, известная на родине как "любящая мать" женщина обвиняется в шантаже и мошенничестве.

"Народный суд города Уань признал обвиняемую Ли Янься (также известна как Ли Лицзюань) в нарушении общественного порядка, подделке печатей компаний, вымогательстве, шантаже и мошенничестве, - говорится в репортаже. - Обвиняемая была осуждена по закону и приговорена к 20 годам лишения свободы, лишению политических прав сроком на пять лет, а также штрафу в размере 2,67 млн юаней (порядка $388,1 тыс.)".

В общей сложности по делу проходит 16 человек. Главный сообщник обвиняемой, мужчина по имени Сюй Ци, был признан виновным в "нарушении общественного порядка, вымогательстве и умышленном причинении вреда". По решению суда, он приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы, лишению политических прав сроком на три года, а также денежному штрафу в размере 1,2 млн юаней (порядка $174,4 тыс.).

Остальные 14 злоумышленников приговорены к тюремному заключению на срок от одного года и двух месяцев до четырех лет за "вымогательство, нарушение общественного порядка и укрывательство". Некоторые из них также обязуются выплатить штраф.

"Деревня любви"

49-летняя Ли Янься долгое время была известна в Китае из-за своей благотворительной деятельности. В 1996 году женщина усыновила своего первого ребенка, после чего в течение 22 лет приняла еще 117 детей. "Любящая мама" также основала приют для детей-сирот в городе Уань, который получил название "Деревня любви".

В мае прошлого года стало известно, что приют на протяжении трех лет уклонялся от ежегодных проверок и подозревается в ведении незаконной деятельности. В этой связи местные власти приняли решение аннулировать его регистрацию, при этом 74 ребенка-сироты были переселены в другие места. В тот же день полиция задержала Ли Янься в Пекине по подозрению в вымогательстве и нарушении общественного порядка.

Расследование показало, что за активной благотворительной деятельностью скрывалось отмывание денег. Обвиняемая достаточно часто появлялась в местных СМИ, получала пожертвования, при этом вела расточительный образ жизни, владела несколькими автомобилями.

Согласно решению суда города Уань, "Ли Янься игнорировала национальные законы, использовала свое положение для получения экономических выгод". Как сказано в репортаже, "Ли Янься неоднократно использовала "Деревню любви", чтобы нарушить социальный порядок, совершать экономические правонарушения, что в конечном итоге привело к негативным социальным последствиям".