Губернатор Ленобласти распорядился выделить средства на восстановление дома после взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить средства из резервного фонда региона для восстановления жилого дома в поселке Рахья во Всеволожском районе, который пострадал от взрыва газа, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Губернатор Александр Дрозденко дал распоряжение выделить средства из резервного фонда на восстановление дома", - сказали в пресс-службе, не уточнив сумму.

Ранее сообщалось, что в четверг около 15:30 мск в управление МЧС поступила информация о ЧП в жилом трехэтажном доме в поселке Рахья на улице Октябрьская. По данным ведомства, в квартире произошел взрыв баллона с бытовым газом, в результате ЧП никто не пострадал, однако, по информации властей района, в результате ЧП рухнула стена на втором этаже.

При этом источник в экстренных службах Ленинградской области сообщил ТАСС об одном пострадавшем в результате ЧП. В районной администрации подтвердили эту информацию. "Жертв нет, пострадал один человек", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Предварительной причиной ЧП, по данным властей района, стала утечка газа. Точную причину инцидента намерены установить в ходе расследования инцидента.

В региональном главке МЧС ТАСС также сообщали, что взрыв не привел к пожару. В результате ЧП произошло обрушение стены дома на втором этаже. Жильцов эвакуировали, для них организован пункт временного размещения в доме культуры, по последней информации районной администрации - на 25 мест, там организовано питание. Поселок городского типа Рахья расположен примерно в 40 км от Петербурга, там проживают около 3500 человек.