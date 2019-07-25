В Карелии полицейских обвинили в халатности в связи с делом об убийстве двух девушек

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июля. /ТАСС/. Двум сотрудникам управления МВД РФ по Петрозаводску предъявили обвинение по статье "Халатность". По мнению следователей, полицейские ненадлежащим образом отреагировали на информацию о нападении на человека, в результате чего злоумышленник - 29-летний Антон Ипатов - остался на свободе и убил в Петрозаводске двух девушек, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета России.

"По версии следствия, летом 2018 года обвиняемые, являясь сотрудниками органов внутренних дел, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в июне 2018 года участковому поручили провести проверку сообщения о нападении на 30-летнего жителя Петрозаводска. Несмотря на признаки того, что злоумышленник действовал умышленно, полицейский вынес заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а позднее уже сотрудник следственного управления МВД РФ по Петрозаводску вопреки поручению своего руководства не принял мер для возбуждения уголовного дела.

Уголовное дело по факту причинения гражданину тяжкого вреда здоровью возбудили только 10 сентября 2018 года. При этом злоумышленник уже был ранее судим и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. Несмотря на это, представители органов внутренних дел не стали задерживать Ипатова. Все это, по мнению следователей, привело к тому, что сперва он напал с ножом на одну несовершеннолетнюю, а 19 и 20 сентября фигурант уголовного дела убил двух девушек.

Полицейские, обвиняемые в халатности, находятся сейчас под подпиской о невыезде. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В управлении МВД по Карелии отметили, что в случае, если вина сотрудников будет доказана судом, их ждет увольнение со службы и привлечение к установленной законом ответственности.

Антон Ипатов находится под арестом. Его обвиняют по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По версии следствия, вечером 19 сентября прошлого года злоумышленник с ножом напал в Петрозаводске на 20-летнюю студентку у общежития медицинского колледжа, а на следующий день совершил аналогичное нападение на 27-летнюю девушку в центре города. От полученных травм потерпевшие скончались. За несколько дней до совершения убийств мужчина ранил ножом 15-летнюю девушку, но она осталась жива. По результатам экспертизы Ипатов признан вменяемым. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.