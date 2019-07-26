КНДР согласилась снабжать задержанное российское судно провизией и водой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. КНДР согласна доставить на задержанное судно "Сянхайлинь-8", на борту которого находятся 15 россиян, продукты и питьевую воду. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель владеющей судном "Северо-восточной рыболовной компании".

"Да, в КНДР действительно согласились привезти на судно провизию", - сказал собеседник агентства. По его словам, как только продукты на борту начнут заканчиваться, российские дипломаты оформят соответствующую заявку.

В компании сообщили, что до сих пор не получали никаких существенных новостей о судне и возможной дате его возвращения.

Российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано КНДР в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. На борту находятся 17 членов экипажа, в том числе 15 россиян (среди которых три жителя Сахалина) и два гражданина Республики Корея. По словам представителей МИД КНДР, судно задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В самой компании утверждают, что причиной задержания стало вхождение в некую 50-мильную зону, о существовании которой российская сторона не знала.

В настоящее время судно находится в порту города Вонсан. Посольство России в КНДР принимает меры по возвращению членов экипажа.

Рыболовное судно "Сянхайлинь-8", построенное в 2015 году, работает под российским флагом. Дедвейт судна - 180 тонн, длина составляет 37,86 м, ширина - 7,6 м. "Северо-восточная рыболовная компания", которой принадлежит судно, зарегистрирована на Сахалине, основным видом ее деятельности является рыболовство.