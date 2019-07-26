Российские дипломаты проведут 26 июля вторую встречу с экипажем задержанного в КНДР судна

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в КНДР проведут в пятницу вторую встречу с экипажем задержанного северокорейскими пограничниками рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8". Об этом сообщается на странице российского дипломатического представительства в Facebook.

"Сегодня в 07:00 по местному времени (01:00 мск) группа консульских работников и медпункта посольства России в КНДР выехала в порт города Вонсана для проведения встречи с экипажем российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8", которое 17 июля было задержано пограничниками КНДР. Это будет вторая встреча российских дипломатов с моряками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробности о встрече будут изложены после возвращения дипломатов в Пхеньян.

Российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано КНДР в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. На борту находятся 17 членов экипажа, в том числе 15 россиян (среди которых три жителя Сахалина) и два гражданина Республики Корея. По словам представителей МИД КНДР, судно задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В компании-судовладельце утверждают, что причиной задержания стало вхождение в некую 50-мильную зону, о существовании которой российская сторона не знала.

Сейчас судно находится в порту города Вонсан. Посольство России в КНДР принимает меры по возвращению членов экипажа.

Рыболовное судно "Сянхайлинь-8", построенное в 2015 году, работает под российским флагом. Дедвейт судна - 180 тонн, длина составляет 37,86 м, ширина - 7,6 м. "Северо-восточная рыболовная компания", которой принадлежит судно, зарегистрирована на Сахалине, основным видом ее деятельности является рыболовство.