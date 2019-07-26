Власти Камчатки построят новое жилье для жителей дома, сваи которого сместились из-за жары

ТАСС, 26 июля. Власти Камчатского края после проведенного обследования решили построить новое жилье для жителей многоквартирного дома в селе Аянка Пенжинского района, сваи которого сместились из-за жары. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель правительства региона.

"Решено укрепить два подъезда из трех в старом здании, пока будет строиться новое", - сказал собеседник агентства.

Сроки строительства и сумма финансирования пока не известны.

11 июля в селе Аянка, расположенном в зоне вечной мерзлоты, эвакуировали 51 человека, в том числе 20 детей, из-за смещения свай их дома в результате оттаивания верхнего слоя грунта. Люди сначала разместились у родственников и друзей, а затем самовольно вернулись в квартиры.

По данным синоптиков, температура воздуха в населенном пункте в начале июля не опускалась ниже 20 градусов тепла, накануне происшествия жара достигала 30 градусов. Вызвавшая оттаивание верхнего грунта температура воздуха в Пенжинском районе, по словам метеорологов, находилась на уровне абсолютных максимумов - самым высоким показателем в этой местности был 31 градус тепла.

Село Аянка насчитывает около 270 жителей и находится на севере Камчатки. Покосившийся из-за смещения свай дом состоит из двух этажей и имеет три подъезда. Он был построен в 1970-х гг.