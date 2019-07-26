На Хайнане в первой половине 2019 года ликвидированы около 100 группировок наркодилеров

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июля. /ТАСС/. Власти китайской островной провинции Хайнань за первые шесть месяцев текущего года ликвидировали около 100 группировок, занимающихся торговлей запрещенными психотропными препаратами. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, правоохранительные органы провинции за это время раскрыли 830 дел о сбыте наркотиков. Полиция задержала более 1,4 тыс. преступников, изъяв из оборота 9,3 кг различных наркотических веществ.

С начала текущего года на острове Хайнань усилились специальные операции по борьбе с производителями и продавцами наркотиков. За это время полицейские провели проверки 4,5 тыс. проверок баров, ночных клубов и других увеселительных заведений. В течение шести месяцев завершили курс реабилитации свыше 2,7 тыс. человек, страдавших от наркозависимости.

В Китае действует жесткое законодательство в отношении распространения наркотиков. Максимальным наказанием за производство и продажу, к примеру, свыше 50 г героина, может стать смертная казнь.

На переднем крае борьбы с наркотрафиком в КНР находится юго-западная провинция Юньнань, а также граничащая с Хайнанем на севере - Гуандун. В основном через эти регионы в Китай поступают наркотики из стран Юго-Восточной Азии, главным образом из Филиппин и Мьянмы.