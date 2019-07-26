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Володин предложил скорректировать проект благоустройства Олимпийского парка в Тамбове

В парке необходимо использовать "более технологичные подходы", в том числе строить всепогодные спортивные площадки и увеличить число деревьев, отметил председатель Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин Таисия Кириллова/ТАСС
Описание
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© Таисия Кириллова/ТАСС

ТАМБОВ, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать проект благоустройства Олимпийского парка стоимостью 218 млн рублей в Тамбове. В парке необходимо использовать "более технологичные подходы", в том числе строить всепогодные спортивные площадки и увеличить число деревьев, сказал спикер, находящийся с рабочим визитом в Тамбове.

В рамках рабочей поездки Володин проверил, как ведутся работы в строящемся Олимпийском парке. В 2018 году спикер Госдумы поддержал благоустройство этой зеленой зоны и добился дополнительного финансирования для реализации проекта в размере 98 млн рублей.

"Мы договорились внести некоторые изменения, которые позволят осовременить [проект], в первую очередь за счет использования новых решений и технологий, например, футбольное поле с искусственным всепогодным покрытием, с возможностью использовать его круглогодично. Также мы посоветовали привлечь специалистов, которые работают в садово-парковом хозяйстве, занимаются ландшафтным дизайном. Хорошо было бы привлечь студентов профильных специальностей, преподавателей, время еще не ушло, чтобы внести некоторые коррективы", - отметил Володин.

Сейчас в парке высажены более двухсот небольших деревьев и множество кустарников. В октябре их дополнят еще 800 деревьями-крупномерами, в том числе маньчжурским орехом и красным дубом. Володин предложил увеличить их количество, а также продумать систему полива. "По количеству насаждений, которые вы тут планируете, это очень небольшое число, даже если это крупномеры, стоит подумать над увеличением", - сказал Володин в ходе осмотра территории.

Строительство Олимпийского парка ведется в рамках государственно-частного партнерства. Первый этап работ был начат в 2017 году, инвестором выступила местная строительная компания "СК Жупиков", которая вложила в благоустройство семи гектаров 120 млн рублей. На эти средства в парке были проложены тротуарные дорожки, лыжероллерная трасса, построены детские и спортивные площадки, сделано освещение. Средства на завершающий этап работ в объеме 98 млн рублей регион получил в текущем году из Фонда единого института развития в жилищной сфере, их направят на благоустройство еще четырех гектаров парка.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияТамбовская область
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