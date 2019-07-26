Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался. Об этом глава Минтруда сообщил журналистам в пятницу.

Программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлили до конца 2021 года. Сертификат выдают за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала индексируется и сейчас составляет 453 тыс. рублей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила президенту РФ Владимиру Путину продлить программу до 2025 года, по ее словам, решение об этом должно быть принято до конца 2019 года.

"Что касается материнского семейного капитала. Я бы пожелал, так как у нее [программы] срок ограничен, тем, кто хочет завести ребенка, сделать это как можно быстрее. У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом, я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался и по нему никаких решений нет", - сказал Топилин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пока правительство не рассматривает возможность выдачи материнского капитала больше одного раза - и на второго ребенка, и на последующих детей, в настоящее время правительство оценивает эффективность действующих мер поддержки рождаемости для населения.

Топилин в интервью ТАСС рассказал, что с 2020 года размер материнского капитала будет составлять 470 тыс. руб.