Хабаровские власти просят МЧС помочь в расселении находящегося под угрозой затопления села

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края просят МЧС помочь в расселении села Чекунда Верхнебуреинского района, которое находится под угрозой затопления. Об этом сообщил в пятницу губернатор Сергей Фургал на совещании с участием главы министерства Евгения Зиничева в Благовещенске.

"Угрозы Чекунде пока мы не видим, но тем менее, учитывая ту ситуацию, которая складывалась ранее [угроза подтопления после схода грунта в Буреию], Чекунда находится на круглосуточном мониторинге. Я буду обращаться к вам лично по Чекунде с просьбой оказать нам содействие, помощь в расселении данного населенного пункта... Завтра может произойти резкий подъем воды и резкое затопление", - сказал Фургал.

Специалисты заявляли об угрозе подтопления села Чекунда с населением около 200 человек после схода грунта в Бурею в декабре 2018 года. Обрушившийся скальный массив тогда разделил Бурейское водохранилище на две части.

Чекунда - ближайшее к месту схода оползня поселение. Военные путем взрывных работ пробили канал в заторе, по которому пошла вода. Русгидро в мае сообщало, что завал на Бурейском водохранилище больше не препятствует свободному стоку воды, поскольку его размеры увеличились во время весеннего половодья. Краевые власти сообщали, что село подтапливало и раньше, и его в любом случае необходимо расселять.

Сейчас из-за сильных дождей в регионе начинаются паводки. В двух районах Хабаровского края - Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском - введен режим ЧС в связи с подъемом воды в реках.