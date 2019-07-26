Глава МЧС считает проблемой нежелание людей покидать дома в зоне паводка в Приамурье

ТАСС, 26 июля. Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в Амурской области обратил внимание на нежелание жителей покидать свои дома в зоне паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Министр указал на проблему нежелания людей покидать свои дома. Они не верят в то, что вода может прийти в их жилища. Такая ситуация впоследствии приводит к тому, что спасателям приходится эвакуировать людей с крыш, а порой это приводит и к трагическим событиям", - сказали в МЧС.

На совещании Зиничев также обратил внимание на угрозу подтопления населенных пунктов, расположенных вдоль реки Амур. "Необходимо продолжить работу по мониторингу и детальному анализу складывающейся обстановки, а также оперативному доведению информации до органов власти с целью своевременного проведения превентивных мероприятий", - сказал он.

Он поручил взять на особый контроль состояние защитных гидротехнических сооружений и принимать меры, чтобы не допускать их разрушения или перелива, а при необходимости устанавливать водоналивные дамбы, временные инженерные сооружения. Также в соответствии с поручением главы МЧС в отрезанные населенные пункты должны доставлять питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Паводок на Дальнем Востоке

По данным МЧС, из зоны паводка спасатели эвакуировали 740 человек, в том числе 238 детей. В шести пунктах временного размещения находятся 249 человек, в том числе 128 детей. На территории Хабаровского края и Амурской области остаются подтопленными 12 населенных пунктов, 158 жилых домов с населением 360 человек, а также 712 приусадебных участков и 17 участков автодорог. Отрезанными остаются 10 населенных пунктов.