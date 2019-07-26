Первые центры амбулаторной онкопомощи откроют в Дагестане в ближайшие пять лет

МАХАЧКАЛА, 26 июля. /ТАСС/. Первые центры амбулаторной онкологической помощи появятся в Дагестане в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". В ближайшие пять лет в республике планируется открыть четыре таких центра, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"В Дагестане в 2019-2024 годах в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" планируется открыть четыре центра амбулаторной онкологической помощи. В них будут проводить химиотерапию и обследование состояния здоровья уже выявленных онкобольных пациентов", - сказала она.

По словам Муртазалиевой, центры будут создаваться "за счет уже имеющегося оборудования и площадей" медучреждений, на базе которых они появятся. "Первый в республике такой центр, который готовится к открытию на базе городской больницы Кизляра, примет пациентов уже в начале сентября этого года. В помещениях, где появятся кабинеты онкологов и палаты дневного стационара, сейчас ведется ремонт", - уточнила собеседница ТАСС.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, первый центр амбулаторной онкологической помощи будет обслуживать пациентов из городов Кизляр и Южно-Сухокумск, а также из Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского и Нагайского районов. "Когда центр откроет свои двери, пациентам из Кизляра и еще четырех близлежащих районов и города Южно-Сухокумска не придется ехать за терапией в Республиканский онкологический центр в Махачкалу, что позволит значительно улучшить доступность и качество предоставляемых бесплатных медицинских услуг", - цитирует пресс-секретарь главу Минздрава региона.

Остальные три центра амбулаторной онкопомощи, по ее словам, будут открыты в городах Буйнакск и Избербаше, а также в Унцукульском районе. "В Буйнакске новое структурное подразделение появится уже в следующем году, остальные - позже", - уточнила собеседница агентства.

По данным Минздрава Дагестана, за 10 лет заболеваемость новообразованиями выросла в республике на 16,8%, смертность - на 4,7%.

О нацпроекте

Федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" является одним из ключевых в национальном проекте "Здравоохранение". Реализация федерального проекта позволит снизить смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных. Уже в 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.