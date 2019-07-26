Более 2 тыс. евроконтейнеров для ТБО установят в Липецке взамен старых металлических баков

ЛИПЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. новых пластиковых контейнеров для сбора бытового мусора появится в Липецке вместо старых металлических баков. Об этом сообщил в пятницу журналистам временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"В Липецк поступила очередная партия евроконтейнеров, две тысячи пластиковых емкостей для сбора отходов будут установлены на контейнерных площадках областного центра взамен устаревших металлических баков", - сказал он. При этом, по словам Артамонова, для работы с новыми контейнерами из пластика региональным оператором ТБО были закуплены шесть новых мусоровозов - они в скором времени пополнят коммунальный автопарк областного центра. Машины, как заметил врио главы региона, обладают высокой маневренностью и незаменимы в условиях узких проездов и плотной парковки. "Кроме того, современное оборудование позволит снизить шум в процессе сбора и вывоза твердых коммунальных отходов", - заметил он.

Артамонов в этой связи напомнил, что качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния территорий населенных пунктов. "Задача власти - усовершенствовать систему обращения с отходами, организовать надежный механизм утилизации", - заключил он.