Более 134 тыс. многодетных семей в Москве получат налоговый вычет на имущество в 2019 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 134 тыс. московских многодетных семей получат налоговый вычет по земельному и имущественному налогу в этом году за счет нового закона, сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.

"В Москве многодетные семьи смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам и существенно снизить свою налоговую нагрузку. Число московских многодетных семей, которые в 2019 году смогут получить налоговый вычет по имущественному и земельному налогам, превысит 134,5 тыс.", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимир Ефимова.

В сообщении отмечается, что введение соответствующих налоговых льгот предусмотрено новым законом, положения которого вступили в силу в апреле текущего года. Согласно законодательству, налоговый вычет смогут оформить граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Льгота предоставляется из расчета 5 кв. м в квартире или комнате и 7 кв. м в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка. Можно оформить один налоговый вычет на объект каждого вида.

"Материальная поддержка многодетных семей - одна из основных задач правительства Москвы при реализации национального проекта "Демография". В 2018 году число многодетных семей в Москве выросло на 11%. Всего в многодетных семьях столицы воспитываются более 340 тысяч несовершеннолетних детей", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента экономический политики и развития Дениса Тихонова.