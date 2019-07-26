Аксенов рекомендовал мэру Белогорска уйти во отставку из-за ситуации с уборкой в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал главе администрации города Белогорска Александру Алексеенко после выхода из отпуска написать заявление об отставке из-за удручающей ситуации с благоустройством города. Об этом глава республики сообщил в пятницу на выездном совещании по проблемным вопросам Белогорского района.

В ходе совещания были зачитаны письма от местных жителей, в которых они жаловались на проблемы с вывозом мусора и с уборкой в городе в целом, которые не решаются.

"Мэра нет, насколько я понимаю, он отдыхает на Мальдивах? В отпуске. Главу администрации большинство жителей не знает в лицо, замов не знают в лицо, чем они занимаются - непонятно, и ситуация с точки зрения благоустройства в городе удручающая. Поэтому я рекомендую главе администрации написать заявление по выходу из отпуска", - сказал он.

Аксенов добавил, что мэр находится в отпуске в ответственный момент, когда накопилось много проблем. "Уверен, что такой глава администрации городу не нужен. Пусть пишет заявление и увольняется", - подчеркнул глава республики.

Он поручил главе районной администрации Галине Перелович "взять ситуацию в городе в свои руки".

Горадминистрацию 44-летний Алексеенко возглавляет с 2016 года.