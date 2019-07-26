Дольщики в Ставрополе получат квартиры после девятилетнего ожидания

СТАВРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Более 80 обманутых дольщиков компании "Ставропольстрой" получат квартиры в 2019 году. Дом, строительство которого началось в 2007 году, был передан новому застройщику и введен в эксплуатацию, сообщается в пятницу на сайте губернатора Ставропольского края.

"В июне текущего года жилой комплекс введен в эксплуатацию. <…> По информации краевого Стройжилнадзора, [передача ключей собственникам] произойдет после того, как дом будет подключен к сетям газоснабжения в начале августа текущего года", - уточняется в сообщении.

Многоквартирный жилой дом компания "Ставропольстрой" начала возводить 12 лет назад на улице Чехова. Объект должен был быть сдан в 2010 году, однако застройщик был признан банкротом, а сам дом включен в реестр проблемных. В 2015 году здание передали новому застройщику, который завершил строительство. Свои квартиры смогут получить 83 дольщика.

По данным краевого Управления по строительному и жилищному надзору, с 2013 года в регионе восстановлены права 3,2 тыс. обманутых дольщиков. На сегодняшний день в списке значатся порядка 1,8 тыс. граждан, 26 проблемных объектов. Для решения проблем дольщиков недостроенные дома передают новым застройщикам либо обеспечивают возвращение вложенных средств гражданам. Кроме того, в 2019 году на Ставрополье будет создан региональный Фонд защиты прав дольщиков.