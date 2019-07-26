Левин призвал надзорные органы оценить объективность работающих в России британских СМИ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал ангажированным решение британского регулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT и призвал российские надзорные органы проверить работающие в РФ британские СМИ на предмет объективности.

"Логичным представляется соответствующим органам обратить внимание и проанализировать объективность продукции тех британских СМИ, которые работают на территории Российской Федерации", - приводит слова Левина в пятницу пресс-служба политика.

"Расплывчатое обвинение в нарушении принципа беспристрастности и объективности в сочетании с весьма серьезным размером штрафа, наложенного во внесудебном порядке, недвусмысленно указывает на политическую ангажированность в действиях британского надзорного органа", - добавил политик. По его мнению, произошедшее продемонстрировало стремление британских властей к конфронтации несмотря на предложения российской стороны установить конструктивный диалог и разрядить напряженность.

"Свобода слова и свобода распространения информации, равные условия для СМИ всех типов - это одни из ключевых условий демократического развития общества вне зависимости от того, в какой стране это происходит", - заключил Левин.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (около $250 тыс.) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства.