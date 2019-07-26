Роспотребнадзор предупредил совершающих хадж о риске заражения инфекционными заболеваниями

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает отправляющихся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа паломников об опасности заражения инфекционными заболеваниями в этот период и необходимости профилактики, говорится на сайте ведомства.

"В хадже ежегодно принимают участие около 2 млн человек более чем из 160 стран мира, из них порядка 20,5 тыс. человек - из Российской Федерации. Риск завоза инфекционных болезней в Саудовскую Аравию паломниками, участвующими в хадже, связан с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах, из которых прибывают паломники. <…> При нахождении в местах массового скопления во время хаджа необходимо соблюдение мер личной профилактики", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в ряде стран, из которых паломники прибывают на хадж, возрастает риск распространения холеры, менингококковой инфекции, лихорадки Зика, кори и полиомиелита, а также коронавирусной инфекции.

"Роспотребнадзором ежегодно проводится работа с представителями духовных управлений мусульман, туроператорами, занимающимися вопросами выезда паломников, направленная на обязательное проведение вакцинации паломников, принимаются меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска при выезде и возвращении паломников. Основным требованием для получения визы для выезжающих паломников является наличие действующего международного сертификата о вакцинации от менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной", - отмечает ведомство.

Хадж - паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж, который является одним из столпов ислама, хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Ранее первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов заявлял, что в 2019 году в хадж в Саудовскую Аравию из России отправятся 25,5 тыс. человек.