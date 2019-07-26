Путин подписал законы, ужесточающие наказание за подделку документов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий усиление ответственности за подделку документов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

С целью усиления уголовной ответственности в отдельный состав преступления выделяется подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких документов. Срок лишения свободы по этому составу увеличивается с двух до трех лет.

Кроме того, вводится новая часть, предусматривающая ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения, штампов, печатей или бланков. Максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы сроком до одного года.

Еще один подписанный президентом закон ужесточает административную ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба РФ. Штрафные санкции в этих случаях возрастут до 1-3 тыс. рублей (ранее - от 500 рублей до 1 тыс. руб.). Одновременно вводятся штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за повторное совершение таких правонарушений.

Также усиливаются санкции за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспортов. Для граждан размер штрафа увеличивается до 3-5 тыс. руб. (сейчас от 100 руб. до 300 руб.), для должностных лиц - до 5-10 тыс. руб. (сейчас от 500 руб. до 1 тыс. руб.).