В Керчи установят памятник Андрею Первозванному

ТАСС, 26 июля. Памятник апостолу Андрею Первозванному установят в Крыму, сообщил в пятницу журналистам режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Кончаловский.

"Идут поиски, каким образом в художественной форме выразить историческое событие - воссоединение Крыма с Россией, и что это за образ. Как-то кристаллизовалось, что нужно поставить там памятник апостолу - ученику Христа, который ступил своей ногой на землю Крыма, потом пошел на север. Это Андрей Первозванный", - сказал Кончаловский.

Установить монумент, как уточнила министр культуры Крыма Арина Новосельская, планируется в Керчи.

По словам исполнительного директора РВИО Александра Баркова, создать его намечено в 2022-2023 годах.

"Мы сделаем все, чтобы как можно больше творческих людей было вовлечено в проект, чтобы это было самое мощное [творческое] решение, которое возможно. А потом важно вовлечь людей, чтобы они поучаствовали хотя бы рублем, хотя бы копейкой, чтобы каждый чувствовал, что он внес лепту", - сказал Барков.

Согласно Евангелию от Иоанна, Апостол Андрей первым был призван Иисусом Христом, поэтому назван Первозванным. После Вознесения Христа и сошествия на учеников Святого Духа в день Пятидесятницы апостолы бросили жребий, кому куда идти с проповедью Евангелия. Андрею выпало Причерноморье. По преданию, проповедь апостола Андрея затронула народы, жившие на территории нынешних России и Украины.

О воссоединении Крыма с Россией

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

В новость внесены изменения (16:59 мск) - добавлен комментарий Баркова.