МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов, который будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 промышленных центрах в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был подготовлен во исполнение поручения президента РФ на 20% снизить уровень выбросов вредных веществ в наиболее развитых индустриальных центрах страны. Эксперимент будет запущен в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Согласно закону, Росприроднадзор организует проведение сводных расчетов на территории эксперимента и будет запрашивать необходимые сведения по выбросам у субъектов хозяйственной деятельности. В свою очередь Роспотребнадзор представит оценку рисков для здоровья человека и определит перечень приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих квотированию.

В соответствии с законом, предприятия будут разрабатывать планы мероприятий по достижению квот выбросов (в течение трех месяцев с момента получения уведомления) и согласовывать их с межведомственным советом по проведению эксперимента при Минприроды России.