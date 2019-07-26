Путин подписал закон, разрешающий выплату стипендий с заблокированных счетов вузов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения при заблокированном счете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эта норма соотносится с нормами статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ, где частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Сейчас при нарушении бюджетным учреждением-должником сроков исполнения ряда документов или решения налогового органа операции по его лицевым счетам приостанавливаются. Такие меры предусмотрены до момента устранения этих нарушений. Исключения составляют лишь операции "по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа", а также платежи, связанные с перечислением зарплат, удержанных налогов и уплатой соответствующих страховых взносов.

Подписанный закон предусматривает, что бюджетное учреждение сможет при заблокированном счете проводить также выплаты стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме обучения за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.