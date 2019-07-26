Путешествовавшей по России верхом итальянке разрешили вывезти лошадей из страны

ТАСС, 26 июля. Итальянская путешественница Паола Джакомини, в течение года путешествовавшая по России на лошадях, получила разрешение Россельхознадзора вывезти животных из страны и намерена покинуть РФ в начале следующей недели. Об этом она сообщила ТАСС в пятницу.

Ранее сообщалось, что Джакомини, прибывшая в Россию на лошадях из Монголии, столкнулась с задержкой в оформлении разрешительных документов на вывоз животных, перед тем как покинуть страну и продолжить путешествие в Европе. В настоящее время ее лошади находятся на карантине в конюшне "Баландино" недалеко от Великих Лук. В четверг в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что по прибытии в Россию она не уведомила их о том, что путешествует транзитом в Евросоюз, на территорию которого ввоз монгольских лошадей запрещен. В ведомстве тогда указали, что ожидают ответа коллег из Латвии о допуске лошадей на территорию ЕС.

"Латвия сообщила, что с моими документами все в порядке, и Россельхознадзор выдал разрешение", - сказала Джакомини.

Она также сообщила, что планирует выехать из России в понедельник, 29 июля.

Путешественница ранее рассказала ТАСС, что в Россию она прибыла с двумя лошадьми в августе прошлого года из Монголии. Путешествуя по двум странам, она проделала верхом путь в 6,8 тыс. км, из которых около 5 тыс. км - по территории России. Все это время она жила в палатке. В дальнейшем, по словам Джакомини, она планирует отправиться в Литву, а далее - в Польшу. Из польского Кракова она намерена в декабре вернуться в Италию через Чехию и Австрию.