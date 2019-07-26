Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову

ТАСС, 26 июля. Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Facebook диппредставительства.

"25 июля дипломаты Генконсульства посетили граждан России К. Ярошенко и Б. Осипову в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут). К. Ярошенко сообщил о проведении американскими специалистами медицинского обследования в связи с имевшимися у него жалобами на состояние здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что администрация тюрьмы разрешила Осиповой поговорить по видеосвязи с детьми. На условия содержания россиянка не жалуется.

"Генконсульство держит ситуацию на контроле для оказания россиянам необходимой помощи, дипломаты посещают их на регулярной основе", - отмечено в заявлении.

Обвинения против россиян

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обращалась к генеральному прокурору США с просьбой передать заключенного в Россию, учитывая "прогрессирующее ухудшение его здоровья". Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону варианты обмена Ярошенко, но не получила отклика от американской стороны.

6 июня Богдана Осипова судом города Уичито (Канзас) была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба".

У 38-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись.

Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России с матерью, а отцу назначены алименты.