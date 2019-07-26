Глава СПЧ призвал организаторов незаконной акции в Москве 27 июля строго соблюдать закон

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил озабоченность планами оппозиции провести несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля и призвал ее организаторов строго следовать законодательству.

"Совершенно естественно, что избирательная кампания вызывает обострение политической конкуренции, сопровождаемое повышением гражданской активности. И то, что эта активность выливается в массовые публичные акции, тоже совершенно естественно", - сказал Федотов, слова которого приводятся на сайте СПЧ в пятницу.

При этом он отметил, что многие кандидаты в депутаты Мосгордумы "почему-то убеждают избирателей в отсутствии необходимости заранее уведомлять соответствующие органы власти о проведении встреч с ними".

"В результате есть опасность того, что избиратели, пришедшие на встречу с кандидатом, невольно окажутся участниками несогласованного публичного мероприятия", - добавил Федотов.

По его словам, члены СПЧ не могут безразлично относиться к проведению несогласованной акции. "Я призываю всех строго соблюдать закон и проявлять максимальную сдержанность, а тех, кто занимается совершенствованием избирательного законодательства, - к скорейшему созданию наиболее свободных правовых форм для публичных акций предвыборного характера", - заключил глава совета.

Столичная полиция и прокуратура города в пятницу предупредили об ответственности за участие в несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Ранее в интернете появились призывы выйти на мероприятие в поддержку так называемых независимых кандидатов в Мосгордуму в ближайшую субботу.