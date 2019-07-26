Минпросвещения готово организовать открытые уроки по русскому языку и истории в Японии

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ заинтересовано в организации просветительской акции в образовательных учреждениях Японии для повышения интереса к русскому языку, истории и культуре. Глава министерства Ольга Васильева и посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки провели встречу в пятницу, сообщила пресс-служба министерства.

"Глава Минпросвещения России сообщила, что в целях повышения интереса к изучению русского языка и литературы, российской культуре и образованию министерство готово провести в 2020-2021 годах международную просветительскую экспедицию - открытые уроки лингвистической и исторической направленности на русском языке в образовательных организациях Японии. Чрезвычайный и полномочный посол Японии поддержал предложение министра и выразил готовность к работе по этому направлению", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в 2020-2021 годах в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов также запланировано расширение соответствующих программ. "У нас есть список регионов, которые заинтересованы в этом проекте. Мы знаем, что японские школьники будут посещать спортивные, творческие, культурные мероприятия в городах и регионах России, и такие же мероприятия планируются для российских школьников в префектурах Японии", - цитирует пресс-служба Васильеву.