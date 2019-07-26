В США в возрасте 63 лет умерла старейшая в мире западная равнинная горилла

"Мы с печалью объявляем о смерти Труди - гранд-дамы зоопарка Литл-Рока. Труди в 63 года была старейшей в мире западной равнинной гориллой, содержавшейся в неволе. Нам будет ее очень недоставать", - говорится в сообщении.

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Старейшая в мире западная равнинная горилла, содержащаяся в неволе, умерла в возрасте 63 лет в зоопарке американского города Литл-Рок (штат Арканзас). Об этом сообщается в пятницу в Twitter зоопарка.

Труди содержалась в этом зоопарке более 31 года и была единственной гориллой, которая родилась на воле, была поймана и привезена в Арканзас. В 1988 году ее и самца Олли привезли в этот штат из Буффало (штат Нью-Йорк). На тот момент других горилл в Арканзасе не содержалось вообще.

Западная равнинная горилла является подвидом западной гориллы и обитает в Камеруне, Центральной Африканской Республике, Демократической Республике Конго и Габоне. В среднем эти животные живут до 40 лет на воле и до 50 лет в неволе.

По данным Всемирного фонда дикой природы, численность популяции западных равнинных горилл из-за браконьерства и болезней сократилась на 60% за последние 25 лет. Они размножаются сравнительно медленно, самка рожает одного детеныша каждые пять лет.