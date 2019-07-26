Суд оштрафовал главу ИКМО в Петербурге, на которую горизбирком жаловался Памфиловой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Председателя избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) "Сергиевское" в Выборгском районе Петербурга Елену Элконину признанли виновной в нарушении закона при подготовке к выборам муниципальных депутатов. Как сообщила в пятницу в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина оштрафована на 3 тыс. рублей.

По закону, после вступления решения суда в законную силу Элконина не сможет год работать в избирательной комиссии в силу имеющегося административного правонарушения. На ИКМО "Сергиевское" жаловалась Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК), также председатель горизбиркома Виктор Миненко поднимал вопрос, касающийся нарушения в этом ИКМО, на заседании с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

"Председатель ИКМО МО "Сергиевское" Елена Элконина признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.3 КоАП РФ (неисполнение решения избирательной комиссии). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей за каждое из двух правонарушений", - говорится в сообщении.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням.

В начале текущей недели Памфилова сообщила, что обратится в Верховный суд РФ в связи с тем, что было отложено рассмотрение протоколов об административных правонарушениях ИКМО Петербурга. Такое заявление было сделано после беседы с главой ГИК Виктором Миненко, который рассказал об уходе в отпуск мирового судьи участка Выборгского района, из-за чего материалы по нарушениям в ИКМО пока не приняты к производству. Он также отмечал, что в правоохранительные органы направлено пять протоколов о нарушениях комиссий, три из которых по ИКМО "Сергиевское", один - по ИКМО "Сосновское" и "Ржевка". По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, материалы в отношении Элкониной поступили мировому судье 23 июля, были незамедлительно приняты, после чего заседания переносились, так как административный ответчик не являлся в суд.

В объединенной пресс-службе также отметили, что на 26 июля районными судами и мировыми судьями Петербурга принято к производству 360 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО и территориальных избирательных комиссий. По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.