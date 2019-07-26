Более 80 спектаклей представят на фестивале уличных театров "Елагин Парк" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Девятый международный фестиваль уличных театров "Елагин Парк" открылся в пятницу в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В предстоящие выходные зрители увидят более 80 спектаклей от творческих коллективов из России и 9 стран, сообщила пресс-служба парка.

"В этом году гостей фестиваля ждет более 80 спектаклей уличных театров из России, Белоруссии, Франции, Голландии, Испании, Чехии, Польши, Италии, Аргентины и Кореи. В основную программу вошли премьеры и выступления впервые приезжающих в Россию коллективов. Вниманию гостей будут представлены клоунада, необычные перформансы, интерактивные спектакли", - говорится в сообщении.

Фестиваль открыло шествие участников от метро "Крестовский остров", после которого они собрались на большой площади парка. "В общей сложности у нас 200 человек задействовано", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

В программу вечера включили также премьеру спектакля "Ковчег" польского театра Osmego Dnia, действие которого происходит на многоярусной мобильной сцене, оформленной как большой крылатый корабль. Представление публика сможет посмотреть и в остальные дни фестиваля.

Основной площадкой смотра стал Елагин остров. Спектакли будут проходить одновременно на нескольких площадках под открытым небом - премьерными также станут постановки южнокорейской и франко-аргентинской творческих команд. "В дневное время основной акцент - на детские спектакли, а спектакли с острой социальной проблематикой, рассчитанные на взрослую аудиторию - это все будет начиная с восьми-девяти часов вечера", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что за неделю до открытия основной программы - 19 июля в Южно-Приморском парке состоялся специальный показ спектакля Quixote от одного из крупнейших уличных театров Европы - испанского Groupo Puja.