Фестиваль ленд-арта "Архстояние" под Калугой объединил более 300 художников и волонтеров

ТАСС, 26 июля. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние", который открылся в пятницу в калужском арт-парке "Никола-Ленивец", объединил более 300 художников, архитекторов и волонтеров.

"Тема фестиваля - "Территория для 321 исполнителя". Именно столько человек участвуют в подготовке и открытии этого события - от художников и архитекторов до местных жителей и волонтеров", - сообщила пресс-служба фестиваля.

В этом году посетители фестиваля впервые смогут понаблюдать за процессом возведения скульптуры - арт-объекта "Угруан" художника и скульптора Николая Полисского. Высота скульптуры - около 27 м, внешне она напоминает медузу или вьюна.

Создатель арт-объекта вдохновлялся творчеством Клода Моне. "Впервые мы используем цвет. Раньше все объекты были максимально монохромными, а сейчас 140 цветных "пикселей" используем", - рассказал Полисский ТАСС.

В 2019 году фестиваль занял территорию 300 га - в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На неосвоенной территории планируется установить несколько новых скульптур, цель авторов - максимально органично вписать их в пространство сада и дубовой рощи, уточнил Полисский.

Музыка на фестивале

Традиционно "Архстояние" объединяет не только ценителей ландшафта и скульптуры. В 2019 году лаборатория КоOPERAция презентует на фестивале пять оперных произведений, уточнили в пресс-службе. В подготовке принимают участие шесть драматургов, шесть композиторов и шесть режиссеров.

"Над произведениями работали молодые композиторы, драматурги и режиссеры, такие как Юрий Квятковский, Ася Чащинская, Екатерина Василёва и другие. Перед авторами стояла задача найти новый способ взаимодействия оперного театра с природой. В итоге понятие сцены и зрительного зала будет разрушено благодаря нестандартному пространству: декорациями станут арт-обьекты и ландшафт парка", - отметили в пресс-службе.

Произведение Чащинской "feux follet|блуждающие огни" погрузит зрителя в миф об Орфее и Эвридике, проект World Wooden Web Капитолины Цветковой-Плотниковой "сгенерирует в песню" звуки растений, а Сергей Морозов в опере "Imprints|Отпечатки" расскажет историю девушки, которая узнает, что ее дедушка был надзирателем ГУЛАГа.

"Архстояние", основанное Полисским, проводится в Калужской области с 2006 года. За 12 лет на территории парка "Никола-Ленивец" возведено более 100 арт-объектов, которые создали архитекторы из Франции, Нидерландов, Германии и России. Основная цель фестиваля - развитие современной архитектуры и искусства.