Начальник румынской полиции отправлен в отставку из-за дела об исчезновении девочки

БУХАРЕСТ, 27 июля. /ТАСС/. Глава МВД Румынии Николае Мога отправил в пятницу в отставку начальника Румынской полиции и префекта уезда Олт из-за неудовлетворительных действий в связи с исчезновением девочки в Каракале (уезд Олт на юге страны).

"Я предложил отставку начальника Румынской полиции, который находится здесь, и префекта уезда, который должен был сотрудничать с инспекторатом полиции", - приводит слова министра агентство Agerpres.

Ранее премьер-министр Виорика Дэнчилэ потребовала, чтобы глава МВД отправил в отставку начальника Румынской полиции, префекта уезда Олт и начальника полиции уезда Олт. Она также сказала, что необходимо проанализировать действия Службы спецсвязи по этому делу.

15-летняя девочка пропала в среду после того, как уехала на попутной машине из своей деревни Добрословень в Каракал. В четверг она трижды звонила по телефону экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил некий мужчина. Служба спецсвязи не сразу сумела локализовать звонок, и полиция прибыла к дому мужчины только в пятницу утром, примерно через 19 часов после звонка девочки.

Подозреваемый в убийстве девочки мужчина задержан, в доме проводится обыск, в ходе которого, по сообщениям СМИ, были обнаружены останки тела и украшения. Сообщается, что в апреле этого года также пропала 18-летняя девушка, выехавшая из уезда Долж в Каракал. Возле дома подозреваемого в похищении девочки в Каракале собрались около 400 человек, которые требуют наказать преступника, а также виновных в запоздалом вмешательстве полиции.

Президент Клаус Йоханнис потребовал, чтобы расследование по "делу Каракала" велось с максимальной оперативностью с тем, чтобы на заседании Верховного совета обороны страны [государственный орган, объединяющий высших руководителей Румынии и глав силовых ведомств] во вторник была дана первая оценка ситуации, сообщила президентская администрация.