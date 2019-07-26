Французские депутаты заявили о нападениях фермеров после ратификации соглашения с Канадой

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Правящая во Франции партия "Республика на марше" сообщила о регулярных нападениях фермеров на представляющих ее депутатов, которые проголосовали за ратификацию Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA), заключенного ЕС и Канадой в октябре 2016 года. Соответствующее заявление партия распространила в пятницу вечером.

"Группа "Республика на марше" осуждает нанесение ущерба постоянным представительствам множества своих депутатов, после того как они проголосовали за ратификацию CETA, - гласит коммюнике. - Во множестве случаев ответственность за эти бесчинства на себя брали люди, заявлявшие о своей принадлежности к профсоюзам или организациям, связанным с сельскохозяйственной отраслью страны. Депутаты "Республики на марше" требуют, чтобы руководство этих организаций публично осудило подобные неприемлемые акты и приняли все меры, чтобы немедленно положить им конец".

Заявление правящей партии продублировал на своей странице в Twitter и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Полностью поддерживаю депутатов, чьи представительства получили ущерб после принятия законопроекта о ратификации CETA. Такие действия противоречат ценностям нашей демократии, где каждый может выражать свое мнение", - написал он.

Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) 23 июля проголосовали за ратификацию CETA. Следующим этапом должно стать голосование по этому соглашению в Сенате (верхняя палата парламента), однако точная дата пока неизвестна - рассмотрение законопроекта запланировано на октябрь этого года.

Соглашение между Оттавой и Брюсселем о создании зоны свободной торговли было подписано 30 октября на саммите ЕС - Канада в Брюсселе. Документ предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия, что позволит ввести его в силу еще до ратификации парламентами всех 28 стран ЕС и Канады. Европарламент утвердил договоренность по CETA 15 февраля 2017 года.

Соглашение рассматривается в ЕС как прототип для гораздо более масштабного договора ЕС и США о Трансатлантической свободной торговле и свободных инвестициях (TTIP), переговоры по которому оказались фактически приостановлены из-за мощного сопротивления, в частности со стороны европейских аграриев, опасающихся конкуренции со стороны американского агропромышленного комплекса.