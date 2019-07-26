В Чечне завершилась международная парусная регата

ГРОЗНЫЙ, 27 июля. /ТАСС/. Победители самой высокогорной парусной регаты на континенте - на Кубок Кезеной-Ам - 2019 - определились в Чечне, где на одноименном озере на высоте почти 2 км над уровнем моря состоялись 25 гонок при погоде, менявшейся каждый час. Участие в соревнованиях приняли 19 команд из Германии, Эстонии, Финляндии, Украины, Чехии, Италии и России.

Соревновались яхтсмены на легких и маневренных спортивных лодках, в экипаж каждой входили не более четырех человек, включая шкипера, при этом общий вес команды не должен был превышать 280 кг. Судейскую бригаду международной парусной регаты возглавил известный итальянский рефери Лука Бабини. Гости республики смогли также принять участие в открытии туристических объектов, посетить наиболее известные достопримечательности региона, попробовать национальную кухню и послушать чеченскую эстраду.

Правила диктует чеченский ветер

Высокогорное озеро Кезеной-Ам, на котором проходили соревнования, считается самым большим на Северном Кавказе, оно расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Водоем раскинут посреди покрытых зеленым ковром растительности гор и скал. Как отмечают участники, красота озера и непостоянство ветра на нем делают его привлекательным для любителей парусного спорта.

"Так высоко нам никогда еще не доводилось участвовать, для меня это спортивное соревнование с достойными соперниками. Думаю, с каждым годом регата в Чечне будет развиваться и разрастаться, привлекая все больше иностранных спортсменов. Организовано на европейском уровне", - поделился впечатлениями Сергей Шефцов, приехавший со своим экипажем из Италии.

Для единственной семейной команды Gallosha ST регата - это увлечение и отдых. Татьяна Дубенко вместе с мужем, сыном и невесткой приехали в Чечню из Санкт-Петербурга. По их словам, они покорены гостеприимством, красотой озера и вкусной национальной едой.

"Обязательно приедем и в следующем году. Здесь, посреди гор, конечно, очень сложные ветровые условия, приходится оперативно реагировать, но это и интересно, держит в тонусе. Ветер, конечно, диктует свои правила, а побеждают сильнейшие, которые умеют подстроиться под изменения погоды", - сообщила Дубенко.

Непредсказуемость погоды отмечает и сотрудник ТАСС Оксана Пышняк, которая имеет опыт участия в нескольких регатах, в том числе и в первой в истории Чеченской Республики, которая прошла в 2017 году. По ее словам, из-за переменчивости ветра, судьям приходилось переставлять знаки на воде и менять стартовую линию.

"Небольшой стресс на воде наводил смуту на всех, но это азарт, спорт, поэтому все должны быть готовы, выдерживают те, у кого крепче нервы. Мы заряжены и заточены на хороший результат. Как у любительской команды, шансов попасть в тройку лидеров нет, но мы надеемся, что будем в середине зачета", - рассказала Пышняк, добавив, что любой яхтсмен выходит гоняться с настроем на победу.

Лозунг победителей

Упорная борьба развернулась между экипажами на стартовой линии и сохранялась до конца дистанции. Однако команда "Ахмат" из Чеченской Республики заняла лидирующие позиции с первого дня гонок и выиграла кубок. Его вручил спортсменам глава Чечни Рамзан Кадыров под возгласы публики "Ахмат - сила!".

"Наша команда является лидером высшего дивизиона в национальной парусной лиге России, участвует в больших соревнованиях и добивается хороших результатов", - сказал в ходе церемонии награждения Кадыров.

На второй строчке турнирной таблицы расположился коллектив во главе с участником Олимпийских игр Игорем Лисовенко, а замкнули тройку победителей итальянские яхтсмены. Призовой фонд команды победителей составил 1,2 млн рублей.

В воскресенье участников регаты ждет дополнительный день гонок. Шесть лучших экипажей поборются за отдельный суперкубок "Ахмат". Победители поделят между собой призовой фонд в размере 1 млн рублей.

Лучшие условия для туристов

В рамках третьей международной парусной регаты на территории курорта Кезеной-Ам состоялось открытие первого на Северном Кавказе туристического информационного центра, созданного по принципу единого окна. Задача центра - качественное информирование о туристских ресурсах и объектах индустрии, а также продвижение турпродуктов.

"Это одно из звеньев создания единой системы управления туризмом на территории Северного Кавказа. Всего таких центров в рамках стратегии развития СКФО планируется создать 20, в каждом регионе. Один такой ТИЦ создает пять рабочих мест", - рассказал ТАСС генеральный директор фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов.

Недалеко от центра, на побережье озера Кезеной-Ам, фонд также запустил водный участок туристского маршрута, который представлен канатно-буксировочными установками для занятия вейкбордингом. Здесь для главы Чечни Рамзана Кадырова и других гостей известные спортсмены продемонстрировали возможности новой туристической услуги. По словам руководителя республики, все эти мероприятия нацелены на развитие туризма. "У нас есть быт, с которого другие могут приезжать брать пример, есть курорты Ведучи и Серноводский, мы восстанавливаем исторические объекты, в том числе Нашху, крепость в Шарое <…> Приезжайте все к нам, будем создавать для вас самые лучшие условия", - сказал Кадыров.

Парусная регата в Чечне также признана самой высокогорной регатой в Евразии с результатом 1866 м над уровнем моря. Рекорд официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.