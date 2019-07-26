В США правозащитники подали в суд, посчитав наложенный на Facebook штраф недостаточным

ТАСС, 27 июля. Американская неправительственная правозащитная организация "Центр электронной частной информации" (Electronic Privacy Information Center, EPIC) обратилась в суд с требованием пересмотреть условия выплаты штрафа в размере $5 млрд, который власти США наложили на компанию Facebook. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении EPIC, базирующейся в Вашингтоне.

Ранее Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США оштрафовала Facebook, которая владеет одноименной социальной сетью, на $5 млрд в рамках расследования в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме для использования в маркетинговых целях.

Как утверждают правозащитники, размер указанного штрафа, по их мнению, "не является адекватным, разумным и подходящим". По словам EPIC, соглашение о выплате штрафа аннулирует более чем 26 тыс. жалоб пользователей, поданных против Facebook и рассматриваемых в ФКТ. Как отметили в EPIC, организация действует в интересах таких пользователей, в связи с чем она подала иск в суд в Вашингтоне, в котором просит пересмотреть условия выплаты штрафа и его размер. Также EPIC требует, чтобы ее допустили к переговорам по урегулированию имеющихся претензий к Facebook со стороны ФКТ.

В марте прошлого года газета The New York Times сообщила, что ныне уже закрытой британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как признали представители Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании уничтожить имеющиеся у них данные, но в итоге выяснилось, что удалена была далеко не вся информация.