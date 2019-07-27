Трамп винит Обаму в установке плохой системы кондиционирования в Белом доме

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что прежний президент США Барак Обама виноват в установке плохой системы кондиционирования в Западном крыле Белого дома. Об этом он заявил журналистам в пятницу в Овальном кабинете. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Американскому президенту был задан вопрос о том, планирует ли он в августе на длительное время отправиться в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси). "Я надеюсь, что нет, потому что мне нравится работать, я лучше буду здесь. Знаете, возможно, только на короткое время", - ответил на это Трамп.

По его словам, обычно во время отсутствия президента в Белом доме проводятся разного рода работы. "Много раз бывало, что вы уезжаете, а они делают много работ в Белом доме. Например, администрация Обамы разработала новую систему кондиционирования для западного крыла, было так хорошо, пока они не сделали эту систему. Теперь же, когда они сделали эту систему, здесь либо очень холодно, либо жара", - сказал Трамп.

Летом 2017 года в то время, как Трамп проводил свой отпуск в Бедминстере, в Белом доме был осуществлен масштабный комплекс работ по ремонту и реновации. Главной задачей специалистов было за 17 дней обновить сильно устаревшую систему кондиционирования воздуха. Ее усовершенствование обошлось казне в $1,9 млн. Также была отремонтирована центральная система отопления и очищены вентиляционные каналы.