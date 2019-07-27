Пик паводковой волны менее чем за неделю пройдет по четырем районам Приамурья

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Глава региона Василий Орлов рассказал ТАСС, что пик паводка ожидается 27 июля. Всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Гребень паводковой волны пройдет четыре района Амурской области менее чем за неделю, сообщается в субботу на сайте регионального правительства. Паводковую обстановку, сложившуюся в муниципальных образованиях Приамурья, рассмотрели на ежедневном оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Гребень паводка пройдет по четырем районам Приамурья за пять дней", - говорится в сообщении. Как уточняется, по прогнозам Амурского гидрометцентра вслед за Мазановским районом пик паводка подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и Благовещенскому районам. К селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, 29-30 июля его ожидают в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района, в Благовещенский район он придет 30-31 июля.

В связи с прогнозом в муниципальных образованиях готовятся встретить стихию. В частности, в Благовещенском районе в селе Владимировка восстановлены дамбы, такие же работы пройдут в селах Усть-Ивановка и Каникурган. В случае негативного развития ситуации жителей будут эвакуировать в пункты временного размещения.

В Благовещенске сотрудники администрации провели обход в селе Белогорье, входящем в одноименный городской округ, где оповестили о грядущем паводке жителей. По предварительной оценке, здесь может подтопить девять домов. Кроме жителей Белогорья, оповещены о возможном подтоплении жители Верхблаговещенска и Зазейского. Для строительства дамб заготовлено 200 тонн песчано-гравийной смеси, были куплены 50 мотопомп для откачки грунтовых вод. Организовано круглосуточное наблюдение за рекой Бурхановкой, для перекрытия которой также готовы материалы.

Ранее сообщалось, что в Приамурье эвакуируют людей из нескольких сел в Селемджинском и Мазановском районах, которые достигла волна паводка. В пунктах временного размещения их обеспечивают горячим питанием и вещами первой необходимости.