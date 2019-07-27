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В Киеве тысячи верующих участвуют в крестном ходе по случаю годовщины Крещения Руси

Впервые за много лет никто не препятствовал верующим прибыть на мероприятия

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых начался в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси. После торжественного молебна за мир на Владимирской горке, который провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, тысячи верующих и духовенство со всей Украины направились к Киево-Печерской Лавре.

Священники несут мощи 19 святых и пять чудотворных икон Богородицы, которые доставили в Киев специально к этому дню. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской Лавре и доступны для поклонения всю ночь.

Впервые за много лет никто не препятствовал верующим прибыть со всей Украины на крестный ход.

В связи с торжественными мероприятиями в столице ограничено движение, в частности, перекрыты улицы по ходу следования крестного хода. Внесены также временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта. В центральной части города несут службу усиленные наряды полиции и нацгвардии. Здесь дежурят несколько машин скорой медицинской помощи. В Киево-Печерской лавре по завершении крестного хода состоится праздничная божественная литургия. Вечером на площади возле Успенского собора начнется всенощное бдение.

О намерении провести свой крестный ход заявила и новая неканоническая церковная структура - Православная церковь Украины (ПЦУ). Ее верующие соберутся на празднование Крещения Руси в воскресенье, 28 июля. Крестный ход возглавит глава ПЦУ митрополит Епифаний.

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УкраинаОнуфрий (митрополит)
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