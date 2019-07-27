Володин: стандарты благоустройства дворов необходимо закрепить на законодательном уровне

ПЕНЗА, 27 июля. /ТАСС/. Стандарты благоустройства придомовых территорий в России необходимо закрепить на законодательном уровне. Такое мнение высказал в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения жилого комплекса "Фаворит" в рамках рабочей поездки в Пензу.

"Эти стандарты [благоустройства придомовых территорий] нам необходимо закрепить на законодательном уровне. То, что делает одна из пензенских компаний, возможно сделать стандартом: при проектировании микрорайонов и осуществлении комплексной застройки должны решаться не только вопросы социальной сферы, чтобы в непосредственной близости были детский сад, школа, поликлиника, больница и магазины, но и у людей должна быть возможность выйти отдохнуть", - сказал Володин.

В 2017 году в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" двор-парк жилого комплекса "Фаворит" вошел в число лучших практик благоустройства. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области, он занимает более 2,5 га. В жилой комплекс входят семь домов, планируется строительство еще пяти.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, на всех площадках "Фаворита" использовано безопасное покрытие, снижающее риск детского травматизма. Глава региона подчеркнул, что этот стандарт используют все строительные компании региона.