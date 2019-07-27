Премьер Румынии не исключила референдума об ужесточении наказаний за насилие и педофилию

БУХАРЕСТ, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ рассматривает возможность проведения национального референдума о резком ужесточении наказания за убийства, насилие и педофилию в связи с делом о похищении несовершеннолетней девочки в Каракале (уезд Олт на юге страны). Об этом глава кабинета сообщила в субботу в заявлении для прессы, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

"Я анализирую возможность проведения референдума для консультации румын о резком ужесточении наказаний за убийства, насилие и педофилию", - сказала она. Премьер проинформировала о создании межведомственной рабочей группы во главе с руководителем департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раедом Арафатом с целью разработки в течение 15 дней плана срочных мер для ускорения реакции на критические случаи после "дела Каракала". "Возможно принятие срочного постановления для устранения всех недостатков в законодательстве, которые будут выявлены рабочей группой", - уточнила Дэнчилэ.

Глава правительства потребовала представить на предстоящем во вторник заседании Верховного совета обороны страны (государственный орган, объединяющий высших руководителей Румынии и глав силовых ведомств - прим. ТАСС) доклад о действиях властей по делу об исчезновении девочки в Каракале "минута за минутой, решение за решением", заверив, что "все виновные заплатят [за свои действия], независимо от занимаемой должности".

Дэнчилэ, которая также возглавляет правящую Социал-демократическую партию (СДП), сообщила, что намеченный на 3 августа съезд СДП в связи с этими событиями будет перенесен на более позднюю дату.

15-летняя девочка пропала в среду после того, как уехала на попутной машине из своей деревни Добрословень в Каракал. В четверг она трижды звонила по телефону экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил некий мужчина. Служба спецсвязи не сразу сумела локализовать звонок, и полиция прибыла к дому мужчины только в пятницу утром, примерно через 19 часов после звонка девочки.

Подозреваемый в убийстве девочки 66-летний мужчина задержан. В ходе обыска в его доме, по сообщениям СМИ, были обнаружены останки тела и принадлежавшие девочке украшения. Сообщается, что в апреле этого года также пропала 18-летняя девушка, выехавшая из уезда Долж в Каракал.