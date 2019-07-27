Путин 28 июля примет главный военно-морской парад в акватории Невы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства на катере обойдет парадную линию боевых кораблей на Кронштадском рейде и примет главный военно-морской парад в акватории реки.

В параде в этом году участвуют более 4 тыс. моряков и 43 боевых корабля и подводных лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, среди них: фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск". Также в рамках парада состоится пролет военно-морской авиации в составе 41 воздушного судна.

О дне ВМФ

28 июля 2019 года отмечается памятный день Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) - День Военно-морского флота. Первоначально он был утвержден постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля, а с 1980 года - в последнее воскресенье июля. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года (с последующими изменениями) отмечается в России в последнее воскресенье июля.