Путин подчеркнул важность поиска погибших в войну подлодок для увековечения памяти моряков

ОСТРОВ ГОГЛАНД /Ленинградская область/, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость работы по поиску затонувших во времена Великой Отечественной войны советских субмарин для увековечения памяти их экипажей. Об этом он заявил журналистам в субботу после погружения в глубоководном аппарате на дно Финского залива к затонувшей советской подлодке Щ-308 "Семга" с установкой мемориальной доски с именами ее командира и моряков.

"Не только здесь на Балтике, но и в других акваториях у нас много еще объектов и много наших моряков, которые считаются пропавшими без вести. Почти половина всех подводных лодок, которые погибли во время Второй мировой войны на Балтике, погибли здесь, преодолевая минные заграждения, пробивая себе проход в Балтику для ведения боевой работы", - рассказал Путин.

Президент поблагодарил участников проекта "Поклон кораблям Великой Победы" - тех, кто занимается поиском затонувших подлодок, а также водолазов, которые работали во время погружения и непосредственно занимались установкой памятной таблички на корпусе судна. "Люди, которые здесь работают и занимаются этим делом, - они уже идентифицировали, по-моему, 17 объектов. 16 и одну лодку еще Первой мировой войны. И несколько надводных кораблей. Конечно, я уже сказал: одно дело, когда люди числятся пропавшими без вести, а другое дело, когда мы знаем их имена, и это очень важно", - сказал президент.

Глава государства также поздравил всех с приближающимся Днем Военно-морского флота России. "Сегодня, в преддверии Дня Военно-морского флота, еще одним экипажем, который считался пропавшим без вести, стало меньше и, наоборот, прибавилось количество людей, которых мы все и их родственники с полным правом считаем погибшими за родину", - отметил он.

Президента также спросили, откуда у него появились знания о минной обстановке в регионе во времена Великой Отечественной войны - готовился ли он специально, или знал ситуацию на море.

"Я, конечно, знал, я же люблю почитать, я люблю историю. И потом, у меня, это известно, я хожу же [на шествия "Бессмертного полка" 9 мая] с портретом отца, который служил основную службу свою перед войной в качестве матроса подводного флота как раз", - отметил Путин.