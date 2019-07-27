Любовь Соболь оштрафовали за нарушение правил организации митинга

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы назначил незарегистрированному кандидату на участие в выборах в Мосгордуму Любови Соболь административный штраф в размере 30 тыс. рублей за организацию незаконного митинга 14 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда Соболь признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке"), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказал представитель суда. Второй административный материал в отношении Соболь возвращен в полицию для устранения в нем нарушений.

Ранее Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий") по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.