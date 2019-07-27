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Лавров в Суринаме принял участие в традиционном танце представителей местной народности

Глава МИД России также примерил накидку цветов национального флага Суринама и традиционный платок

ПАРАМАРИБО, 27 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в традиционном танце во время визита в Суринам, сообщает корреспондент ТАСС.

Принять участие в праздничной церемонии народности лесных негров российского министра пригласила его суринамская коллега Илдиз Поллак-Бейгле после завершения переговоров. Министра облачили в накидку цветов национального флага Суринама, а также разноцветный традиционный платок. Затем начался танец под аккомпанемент барабанов, погремушек и бубнов, под ритмичные национальные мотивы. Лавров с улыбкой прошел в круг танцующих.

Лесные негры - смешанная этническая общность в Латинской Америке, потомки африканцев, европейцев и индейцев. Большинство представителей народности живут в Суринаме.

Лавров в субботу впервые находится с визитом в Суринаме в рамках своего турне по Латинской Америке.

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СуринамРоссия
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