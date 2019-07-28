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Задержание в КНДР судна с российскими моряками

СМИ: отпущенный КНДР российский траулер прибыл в Южную Корею

По данным агентства Yonhap, на борту находятся все члены экипажа - 15 россиян и двое граждан Южной Кореи

ТАСС, 28 июля. Российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8", ранее задержанный пограничниками КНДР и отпущенный в субботу, прибыл в порт Сокчо в Республике Корея. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения страны.

По данным агентства, на борту находятся все члены экипажа - 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

В министерстве отметили, что считают освобождение судна в КНДР "позитивным [шагом] с гуманитарной точки зрения".

Российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано КНДР в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. На борту находились 17 членов экипажа, в том числе 15 россиян (среди которых три жителя Сахалина) и два гражданина Республики Корея. По словам представителей МИД КНДР, судно было задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР".

В компании-судовладельце сообщили, что причиной задержания стало вхождение в некую 50-мильную зону, о существовании которой российская сторона не знала. До 27 июля судно находилось в порту города Вонсан.

Рыболовное судно "Сянхайлинь-8", построенное в 2015 году, работает под российским флагом. "Северо-восточная рыболовная компания", которой принадлежит судно, зарегистрирована на Сахалине.

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Республика КореяЗадержание в КНДР судна с российскими моряками
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