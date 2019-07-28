Медведев в Севастополе прибыл на парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в Севастополе прибыл на парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Парад в акватории Севастопольской бухты принимает командующий Черноморским флотом (ЧФ) Игорь Осипов. На мероприятии также присутствуют полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В бухте выстроились ракетный крейсер "Москва", подводная лодка "Новороссийск", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", ракетный катер Р-60 и другие корабли.

Празднование открыл холостой выстрел из 36-фунтовой корабельной пушки. Орудие, возраст которого составляет порядка 200 лет, установлено напротив памятника затопленным кораблям. Выстрел выполнили комендоры (так называли матросов-артиллеристов в российском императорском флоте - прим. ТАСС) в военной форме середины XIX века.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Севастополя, на параде впервые состоится внос символа Дня ВМФ на Черноморском флоте - флага линейного линкора "Императрица Мария", флагманского корабля адмирала Павла Нахимова в Синопском сражении (1853 г.), и поднятие этого флага на флагштоке, рядом с историческим орудием. Кроме того, севастопольцы впервые увидят выполнение посадки и взлета с движущегося фрегата вертолета КА-27ПС и выход десантно-штурмовой лодки с личным составом на ходу из патрульного корабля "Дмитрий Рогачев".

В течение дня в городе будет проходить военно-спортивный праздник, где можно будет увидеть "вальс буксиров" и показательные выступления экипажей кораблей и других подразделений ЧФ. На главной площади Севастополя - площади Нахимова - будет выставлено вооружение и военная техника. Кроме того, все желающие смогут посетить корабли Черноморского флота на Морском вокзале.

Вечером на площади Нахимова пройдет праздничный гала-концерт, в котором примут участие артисты российской эстрады, творческие коллективы Черноморского флота и Севастополя. Завершится день праздничным артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.