МЧС обследует "Стрелой" дома в пострадавшем от паводка Тулуне в Иркутской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мобильно-диагностический комплекс "Стрела-П" прибыл в город Тулун Иркутской области для определения устойчивости зданий, пострадавших от наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Для обследования и определения прочности зданий в Тулун из Красноярска прибыл мобильно-диагностический комплекс "Стрела-П". С его помощью сотрудники МЧС России проверят на безопасность три пятиэтажных дома по улице Рабочий Городок", - сказал представитель министерства. Он добавил, что эти дома были подтоплены по второй этаж во время наводнения и теперь требуют основательного обследования.

Аппаратно-программный диагностический комплекс предназначен для экспериментального определения основных динамических характеристик строительных конструкций. С его помощью специалисты смогут оценить физический износ и остаточный ресурс жилых зданий. На основании показаний диагностического комплекса будут приняты решения по ремонту или расселению жильцов многоэтажек.