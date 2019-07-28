В Петербурге завершился главный военно-морской парад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге. Парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

В парадном строю в акватории Невы прошли новейшие корабли ВМФ - фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", морской тральщик "Иван Антонов".

Затем действо перенеслось на Кронштадтский рейд, над Невой и Финским заливом пролетели самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения.

Непосредственное участие в параде приняли более 4 тыс. военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 летательный аппарат. На Неве парадный строй возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".